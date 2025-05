Michelle Bolsonaro ganha força para disputar a presidência em 2026

Michelle Bolsonaro durante entrega da Comenda 2 de Julho, em 2024 - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ganhou força para ser candidata a presidente da República nas eleições de 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não consiga reverter sua inelegibilidade na Justiça Eleitoral.

De acordo com informações de Paulo Capelli, em sua coluna no portal Metrópoles, aliados de Bolsonaro consideram que Michelle, antes cotada para o Senado pelo Distrito Federal, amadureceu politicamente. A postura da presidente do PL Mulher nas recentes manifestações também tem sido bem avaliada pelo entorno.

Ainda segundo a publicação, entre os entusiastas de uma candidatura de Michelle ao Planalto, estão o pastor Silas Malafaia e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Resistência inicial

Fontes ligadas ao núcleo nacional do PL afirmaram recentemente ao Portal A TARDE que Michelle contava com uma resistência inicial do ex-presidente Bolsonaro, que temia perder o protagonismo político dentro da direita para sua esposa.

Michelle nunca concorreu a nenhum cargo eletivo, mas tem sido cotada para disputar uma das duas cadeiras em jogo no Senado pelo Distrito Federal, junto com o governador Ibaneis Rocha (MDB).