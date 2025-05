Michelle agradece a governadora do PT por ajuda a Bolsonaro

Michelle faz gesto para a governadora do Rio Grande do Norte - Foto: Divulgação | Instagram Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, na sexta-feira, 9, lata agradecer ao socorro prestado pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enfrentou um problema de saúde de urgência enquanto cumpria agenda no estado.

O episódio ocorreu no último mês, e culminou em uma cirurgia de emergência no intestino. Na ocasião, Fátima disponibilizou um helicóptero para levar o ex-presidente a uma unidade de saúde em Natal, capital potiguar.

“Agradeço também ao senador Rogério Marinho e à governadora Fátima Bezerra, que nos deram todo o suporte necessário para a transferência do meu marido", escreveu Michelle Bolsonaro no post.

Discurso contra o PT

Bolsonaro ganhou força em meados da década de 2010 ao subir o tom no discurso de rejeição ao PT.

Em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente contra o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).