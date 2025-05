Direita pode lançar novo nome como alternativa a Bolsonaro

Tarcísio e Michelle despontam como favoritos para substituir Bolsonaro em 2026 - Foto: Douglas Gomes | Republicanos

Um novo nome tem sido trabalhado pela direita como alternativa para concorrer à Presidência da República em 2026. De acordo com o jornal O Globo, um grupo aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem trabalhado para cacifar o senador Rogério Marinho (PL-RN) como candidato.

De acordo com a publicação, o movimento tem sido capitaneado por um segmento de aliados que apresenta resistência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje principal cotado para a disputa.

Inelegível, Bolsonaro não admite publicamente que tem planos alternativos para a disputa do Palácio do Planalto, mas, nos bastidores, vem sinalizando que suas opções específicas são Tarcísio e Michelle Bolsonaro.

A ideia desse grupo, porém, é fazer com que Rogério Marinho surja como uma nova opção para o ex-presidente. Para esse grupo, Marinho seria mais alinhado e aberto ao comando de Bolsonaro do que Tarcísio. Além disso, como o senador não está no meio de seu mandato parlamentar, ele não teria grandes perdas, caso não fosse eleito.

Integrantes da família do ex-presidente e assessores, porém, avaliaram que hoje não teriam espaço para outros nomes além de Michelle e Tarcísio. Não por acaso, eles são testados em todas as pesquisas do PL, além de Bolsonaro.

Tarcísio e a reeleição

Tarcísio de Freitas, voltou a sinalizar que deve ser candidato à reeleição em 2026. O político vem sendo especulado como principal nome da direita para substituir Jair Bolsonaro.

"Sou candidato à reeleição. Quero continuar no estado de São Paulo, tenho interesse em fazer um segundo mandato aqui e não penso em voos mais altos", declarou Tarcísio em entrevista à Band, nesta terça-feira (7).