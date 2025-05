"Esculhambação", dispara ministro sobre Bolsa Família de Bolsonaro

Lula e o ministro da Previdência Social - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), chamou de "esculhambação", nesta quarta-feira, 7, a condução do programa social Bolsa Família durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022.

Wellington, que é responsável pelo ministério responsável pelo programa, afirmou que o Bolsa Família chegou a um grande número de beneficiários irregulares no último governo, apontado indícios de "fraudes".

“Por isso que a gente combateu fraudes. Quando eu assumi, tinha fraudes no Auxílio Chegamos a cancelar por fraude. Veja que praticamente não teve contestação. Era gente com um documento falso, gente que já tinha morrido recebendo. Era, vou usar uma palavra de povo, uma esculhambação”, afirmou no programa Bom Dia, Ministro.

Mudanças

Em 2021, na passagem de João Roma (PL) pelo Ministério da Cidadania, o Bolsa Família ganhou uma outra roupagem e um novo nome: Auxílio Brasil. O programa virou um dos cartões de visita da campanha de Bolsonaro à reeleição, no ano seguinte.