Discord pode ser banido no Brasil? Comissão na Câmara inicia processo

Discord pode ser banido no Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um pedido para a suspensão das plataformas online Discord e 4chan foi emitido, nesta quarta-feira, 7, pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, deputado Reimond (PT-RJ), após a Polícia Civil se deparar com um plano de ataques com bombas durante o show de Lady Gaga, no Rio de Janeiro.

Foi enviado um ofício à Procuradoria Geral da República, PGR, e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para que algum tipo de providência seja tomada em relação ao Discord e o 4chan.

De acordo com o documento, a suspensão dos aplicativos seria uma forma de "coibir a produção e a circulação dos conteúdos criminosos", até que as empresas responsáveis tomem algum tipo de providência sobre os casos e evitem que mais atos que violam os direitos humanos aconteçam.

O que foi a investigação?

Durante uma investigação policial, foi notado que um grupo discutia, por meio do Discord, um plano para realizar um atentado durante o show de Lady Gaga, que aconteceu no Rio de Janeiro no último sábado, 3. Segundo a investigação ainda, os mandantes haviam “recrutado” crianças e adolescentes, além de tratar o ataque como somente um “desafio de internet”.

Quais são esses aplicativos?

Discord

O Discord é um aplicativo que veio ao mundo para servir como um meio de comunicação para pessoas enquanto elas jogam algum jogo online. Porém de algum tempo para cá, cada vez mais pessoas utilizam os serviços de chat em grupo e privados que a rede proporciona para dissipar o ódio, com discursos misóginos, conteúdos violentos, racistas, além de pedofilia e exploração sexual.

4Chan

Já o 4chan também é uma plataforma online, porém ela visa mais a propagação de imagens, que também é utilizada por criminosos digitais para propagação de discursos de ódio, ataques violentos e pornografia infantil.