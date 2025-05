Casal é preso por lavar dinheiro para o Comando Vermelho

Suspeitos movimentaram mais de R$ 7,3 milhões entre 2019 e 2024 - Foto: Reprodução

Um casal foi preso nesta terça-feira, 6, em Vitorino Freire, no Maranhão, acusado de liderar um esquema milionário de tráfico internacional de drogas ligado ao Comando Vermelho (CV). A operação, deflagrada por forças de segurança, revelou uma estrutura sofisticada de importação de entorpecentes oriundos da Colômbia e da Bolívia, com foco na distribuição de crack no Brasil.

As investigações apontam que os suspeitos movimentaram mais de R$ 7,3 milhões entre 2019 e 2024 utilizando contas bancárias de laranjas e empresas de fachada para lavagem de dinheiro. O casal, que mantinha uma vida discreta longe dos grandes centros urbanos, teria escolhido a cidade maranhense estrategicamente para evitar a atenção das autoridades.

Segundo a polícia, o grupo fazia parte do braço financeiro de uma facção criminosa de atuação nacional, que vem utilizando rotas alternativas e cidades de médio porte para driblar a repressão policial nas grandes metrópoles. A prisão representa um duro golpe contra o financiamento das atividades ilícitas da organização.

As autoridades seguem com as investigações e não descartam novas prisões ou apreensões relacionadas ao esquema.