Senador interrompe CPI e pede vídeo inusitado a Virgínia Fonseca

Cleitinho e Virgínia Fonseca durante CPI das Bets - Foto: Reprodução | TV Senado

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) interrompeu a sessão da CPI das Bets, nesta terça-feira, 13, para elogiar a influenciadora Virgínia Fonseca, que presta depoimento no Senado. Ele ainda pediu um vídeo da famosa para enviar para a sua esposa.

Cleitinho levantou e caminhou até Virgínia, que estava na mesa, e fez elogios ao pré-treino divulgado pela esposa do cantor Zé Felipe. Ele ainda afirmou que não estava no colegiado para "apontar o dedo" para a influencer. A cena provocou risos dos demais senadores presentes.

"Não estou aqui para apontar o dedo para você. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda contra esses tipo de jogos. Faça mais o seu 'pré-treino'. Inclusive, vou terminar aqui [...] Pode mandar um abraço para minha esposa e para minha filha?", disparou o senador.

Senadora rebate

A senadora Soraya Thronicke (Podemos), crítica das divulgações de jogos de azar, subiu o tom após a fala de Cleitinho, e apontou, sem citar o colega de Casa, que existem senadores com postura de "influencer".

"Não estou aqui para lacrar. Tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Não estuda, não se aprofunda. Tem que se preocupar com as causas que importam para o País", afirmou senadora do Podemos.