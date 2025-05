Nos EUA, Tarcísio diz que não há direita sem Bolsonaro

Tarcísio de Freitas, governador de SP - Foto: Vinicius Rosa / Governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que não existe direita sem Jair Bolsonaro e disse que ainda é muito cedo para falar das eleições de 2026.

“Está muito cedo, falta um ano e meio para a eleição. O que temos de pensar agora é em entregar resultados”, disse. Em seguida, ao ser questionado se ainda existiria direita no Brasil sem Bolsonaro, ele respondeu que "não, não existe".

O comentário foi feito em uma conversa com jornalistas durante um evento do grupo Esfera Brasil, na Brazil's Week em Nova York, na segunda-feira, 12. Cotado para substituir o ex-mandatário nas urnas, ele precisará decidir até abril do ano que vem se disputará a presidência ou se concorrerá à reeleição pelo governo do estado.

A declaração ocorreu dias após notícias sobre uma suposta articulação do ex-presidente Michel Temer (MDB) por uma terceira via de centro-direita em 2026 para se contrapor a Lula e Bolsonaro.

Em Nova York, Tarcísio voltou a negar que seja alternativa a Bolsonaro em 2026. Ele afirmou que as eleições ainda estão longes e que o momento é de “entregar resultado”.