MDB e Republicanos negociam formação de federação

Baleia Rossi e Marcos Pereira juntos - Foto: Divulgação | Redes Sociais

MDB e Republicanos avançaram nas negociações para a formação de uma federação partidária. Nos últimos dias, os deputados federais Baleia Rossi e Marcos Pereira, presidentes das respectivas siglas, se reuniram e alinharam os detalhes para a criação do bloco.

Segundo informações da coluna Radar, da revista Veja, as duas legendas agora farão avaliações sobre os cenários estaduais, voltando a discutir sobre o tema em duas semanas. Na Bahia, MDB e Republicanos caminham em lados opostos.

Em 2022, o MDB elegeu 42 deputados federais, enquanto o Republicanos garantiu 40 cadeiras na Casa. Caso saia do papel, a federação terá uma das maiores bancadas da Câmara, ficando atrás apenas de PL, Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) e Federação União Progressista Brasileira.

Lados opostos na Bahia

A Bahia poderá ter um impasse com a futura federação. Hoje, o MDB faz parte do arco de alianças do governo do Estado, ocupando a vice-governadoria. Já o Republicanos faz parte do bloco de oposição, tendo indicado a vice da chapa majoritária nas eleições de 2022.