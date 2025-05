China investirá R$ 27 bilhões no Brasil nos próximos anos

Lula durante encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim - Foto: Ricardo Stuckert / PR

A China vai investir R$ 27 bilhões no Brasil nos próximos anos, segundo informou, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (ApexBrasil), Jorge Viana, após um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no país asiático desde o último sábado, 10. O mandatário terá um encontro com Xi Jinping, presidente da China, além de participar da reunião do Fórum China-CELAC. A viagem tem como foco fortalecer a parceria entre os dois países.

Antes de chegar à China, a comitiva passou também pela Rússia, onde Lula se reuniu com Vladimir Putin e pediu um cessar-fogo na Ucrânia.

Nesta segunda-feira, 12, Lula discursou durante participação no Fórum Empresarial Brasil-China e disse que empresas chinesas aplicarão recursos no Brasil em uma série de áreas, desde indústrias a novas marcas de comércio e serviços.

"Tem gente que reclama que o Brasil exporta para a China só produtos agrícolas e minério de ferro, ou seja, só commodities. E eu queria só dizer para as pessoas que pensam assim que para que a gente possa fazer investimento em produtos mais refinados, sofisticados, com mais ascensão tecnológica, é preciso a gente lembrar que durante muito tempo o Brasil deixou de investir em educação. É importante lembrar que a gente não vai conseguir ser competitivo no mundo tecnológico, no mundo digital, se a gente não investir na educação", disse Lula.

"Nós temos que exportar o agronegócio e utilizar o dinheiro que entra no Brasil para investir em educação. Para a gente ser competitivo com a China na produção de carro elétrico, de baterias, na construção de IA. Ninguém vai dar isso de graça para nós. Nós temos que buscar a confiança de parceiros para que eles possam compartilhar conosco aquilo que eles sabem fazer. É isso que nós estamos fazendo com a China", pontuou.

Segundo a Apex, o valor de investimentos inclui:

R$ 6 bilhões da Great Wall Motors (GWM), uma das maiores montadoras chinesas, para "expansão de suas operações" no Brasil;

R$ 5 bilhões da Meituan, plataforma chinesa de delivery – que quer atuar no Brasil com o app "Keeta" e prevê gerar até 4 mil empregos diretos e 100 mil indiretos;

R$ 3 bilhões da estatal chinesa de energia nuclear CGN para construir um "hub" de energia renovável (eólica e solar) no Piauí;

até R$ 5 bilhões da Envision para construir um parque industrial "net-zero" (neutro em emissões de carbono) – o primeiro da América Latina, segundo a Apex;

R$ 3,2 bilhões da rede de bebidas e sorvetes Mixue, que deve começar a operar no Brasil e espera gerar 25 mil empregos até 2030;

R$ 2,4 bilhões do grupo minerador Baiyin Nonferrous, que anunciou a compra da mina de cobre Serrote, em Alagoas.

Ainda há investimentos previstos da DiDi (dona do 99 Táxi), da Longsys (empresa chinesa de semicondutores) e de empresas do setor farmacêutico. E acordos para a promoção de produtos brasileiros na China em áreas como café, cinema e varejo.