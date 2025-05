EUA e China anunciam suspensão de parte das tarifas durante 90 dias

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent (D), e o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Estados Unidos e China anunciaram nesta segunda-feira, 12, uma suspensão de 90 dias da maioria das tarifas que foram adotadas contra a outra parte, o que representa uma pausa na guerra comercial.

O anúncio das duas maiores potências econômicas do planeta aconteceu em um comunicado divulgado após dois dias de negociações em Genebra.

As duas partes concordaram em reduzir temporariamente as “tarifas recíprocas” em 115 pontos percentuais durante um período de 90 dias, explicaram o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o representante do Comércio, Jamieson Greer.

Desta forma, os produtos chineses importados nos Estados Unidos pagarão uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China uma tarifa de 10%.

Poucos minutos após o anúncio, a Bolsa de Hong Kong subiu mais de 3%, enquanto o dólar operou em alta na comparação com o iene e o euro.

"Queremos uma (relação) comercial mais equilibrada", declarou Bessent em Genebra, alegando que as barreiras alfandegárias implementadas nos últimos meses foram estabelecidas de facto um "embargo" ao comércio entre os dois países.

A redução das tarifas é "de interesse comum do mundo", comentou o Ministério do Comércio da China, que elogiou os "progressos substanciais" nas negociações comerciais com Washington.

A pausa é o resultado de dois dias de negociações em Genebra entre Bessent e Greer, do lado americano, e o vice-primeiro-ministro He Lifeng, do lado chinês.

A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou uma série de tarifas que afetariam especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália.

Desde o início do ano, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China atingiram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%.

Em resposta, a China impôs tarifas de 125% sobre os produtos americanos e, como resultado, o comércio bilateral entre as principais economias do mundo enfrentou uma estagnação.