Lula desembarca na China para encontro com Xi Jinping

Lula é recebido com comitiva na China - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, no início da tarde deste sábado, 10, em Pequim, capital da China, onde cumprirá agenda.

Lula, que está acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, além da sua comitiva, terá um encontro com Xi Jinping, presidente da China, além de participar da reunião do Fórum China-CELAC. A viagem tem como foco fortalecer a parceria entre os dois países.

Investimentos no Brasil

Na sexta-feira, 9, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), afirmou que os chineses possuem o interesse de "rasgar" o Brasil com a construção de ferrovias.

“Já estamos tratando disso com a China desde o primeiro mês do governo Lula. Na primeira reunião com o presidente Xi Jinping, percebi que eles estão muito interessados na questão das ferrovias. Eles querem rasgar o Brasil com ferrovias. Não existe dinheiro público suficiente para fazer isso, é muito caro”, afirmou.

Ponte Salvador-Itaparica

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também viajou à China, onde cumprirá agenda.

O objetivo da viagem é avançar nos acordos para a construção da ponte Salvador-Itaparica.