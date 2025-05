Ponte Salvador-Itaparica: governo libera R$ 2 milhões e avança em obra

Governo libera R$ 2 milhões para a obra da ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) deu um novo passo na construção da ponte Salvador-Itaparica, nesta sexta-feira, 9. A gestão estadual liberou, em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), R$ 2 milhões para o gerencimento da obra.

O valor é oriundo da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia, ligada à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra). O recurso será destinado às empresas responsáveis pela fiscalização da obra, segundo a pasta, em resposta ao Portal A TARDE.

"A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa que o Decreto Financeiro publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (09) refere-se a uma dotação orçamentária sobre o gerenciamento do projeto de implantação da Ponte Salvador-Itaparica com o valor destinado às empresas contratadas para fazer a supervisão e fiscalização da obra no âmbito de engenharia e da parte ambiental", respondeu a Seinfra.

Viagem à China

O governador Jerônimo Rodrigues estará na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que desembarca na próxima semana na China. A viagem tem como objetivo acertar novos passos para o avanço das obras da ponte Salvador-Itaparica.

Parceria Brasil-China

A ponte Salvador-Itaparica é mais uma das parcerias entre Brasil e China. A ideia do país asiático, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), é "rasgar" o território brasileiro com a construção de ferrovias.