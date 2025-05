Tebet revela plano ousado da China: "Quer rasgar o Brasil"

Tebet estará em comitiva brasileira na China - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), confirmou, nesta sexta-feira, 9, o interesse da China em investir na construção de ferrovias no Brasil. Segundo a emedebista, a parceria é tratada desde o primeiro mês do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tebet fará parte da comitiva brasileira que visitará a China nos próximos dias, junto com o presidente Lula e com demais integrantes do governo. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também estará no país asiático.

“Já estamos tratando disso com a China desde o primeiro mês do governo Lula. Na primeira reunião com o presidente Xi Jinping, percebi que eles estão muito interessados na questão das ferrovias. Eles querem rasgar o Brasil com ferrovias. Não existe dinheiro público suficiente para fazer isso, é muito caro”, afirmou Tebet em entrevista ao site Carta Capital.

Visita de Jerônimo à China

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deve desembarcar na China na próxima semana, tendo como objetivo acertar a assinatura do contrato das empresas China Railway 20th Bureau Group Corporation (CRCC20) e China Communications Construction Company (CCCC), para avançar nas obras da ponte Salvador-Itaparica.