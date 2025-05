Jerônimo se vacina e convoca os baianos para o Dia D de imunização

Jerônimo Rodrigues se vacinou nesta sexta-feira, 9, contra a Covid-19 - Foto: Milena Fahel/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues se vacinou nesta sexta-feira, 9, contra a Covid-19, na Unidade de Saúde da Família do Curralinho, no bairro do Imbuí, em Salvador. O chefe do Executivo estadual aproveitou a oportunidade para convocar os baianos para o dia D de vacinação contra a Influenza, neste sábado, 10, destinada a idosos, crianças até 5 anos e 11 meses e outros grupos prioritários.

Coordenada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a ação conta com a distribuição de cerca de três milhões de doses de influenza e adesão de mais de 85% dos municípios baianos.

“Fizemos uma parceria com os municípios para estimular a vacinação nesse Dia D. Muita gente ainda não renovou as vacinas, não podemos vacilar. Quem não tem a vacina de influenza, tem que se proteger da gripe, quem não tomou nenhuma dose da Covid, também pode tomar. E levem alguém. Se você já tomou, estimule alguém a ter coragem de tomar essa furadinha que não machuca e só faz bem. Eu já tinha tomado a da gripe, hoje renovei a da Covid”, incentivou o governador.

No momento da imunização, basta apresentar documento oficial com foto e carteira de vacinação. O público prioritário também precisa portar documento comprobatório. A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, acompanhou Jerônimo Rodrigues e informou que a vacinação neste sábado integra um movimento estadual de intensificação da imunização contra a gripe e a Covid-19, com atendimento especial nos postos de saúde de toda a Bahia.

Público-alvo do Dia D

A campanha tem como público-alvo mais de 3,6 milhões de pessoas, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos.

Também fazem parte dos grupos prioritários puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Para a vacinação é necessário apresentar um documento de identificação oficial, a carteira de vacinação e comprovantes que certifiquem a condição de inclusão no público-alvo.