Vereador desiste de presidência do PT Bahia em apoio a Tássio

Desistência foi anunciada nesta quinta-feira, 8 - Foto: Divulgação

O vereador de Itabuna, Manoel Porfírio, desistiu de concorrer à presidência do PT Bahia para apoiar o secretário de Finanças da sigla, Tássio Brito, afilhado político do senador Jaques Wagner (PT).

A desistência foi anunciada nesta quinta-feira, 8, durante reunião entre o postulante e os deputados federal e estadual, Joseildo Ramos e Osni Cardoso, respectivamente.

Na ocasião, o secretário de Finanças agradeceu o apoio. “Seguimos conversando e dialogando. Temos a consciência dos nossos desafios e a unidade partidária nos dará mais condições de superá-los. É uma alegria conseguir o apoio do vereador Manoel Porfirio, da minha cidade natal e a sua disposição de fortalecer nosso partido”.

Este é o quinto postulante a recuar da corrida eleitoral para o comando da sigla no estado. As renúncias aumentam as chances de Tássio bancar uma chapa única no pleito interno.

Desistências

Quatro pré-candidatos à presidência do PT Bahia recuaram da decisão de montar uma nova chapa para disputar a eleição interna do partido e anunciaram a desistência da candidatura na última quarta-feira, 7.

Os nomes que desistiram do pleito foram Edízio Nunes, da corrente Avante, Tagner Cerqueira, do Movimento PT, Osmar “Jojó” Galdino, da Resistir e Avançar, e Lucineia Durães, da Esquerda Popular Socialista.

Saiba quem é Tássio Brito

Tássio Brito é oriundo do movimento estudantil, foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UESC e vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE). No PT, Tássio tem importantes experiências como dirigente municipal do partido em Itabuna, vice-presidente e agora secretário de Finanças do PT Bahia.

Éden fora da disputa

Atual presidente do diretório estadual do PT, Éden Valadares, não será candidato à reeleição para o cargo, que comanda há seis anos. A decisão foi tomada por ele após indecisão e consultas com familiares e correligionários. A declaração foi dada com exclusividade ao Portal A TARDE.

Defensor da renovação de quadros políticos do partido, inclusive no comando da sigla, Éden falou em "ciclo cumprido" e que a hora é de dar oportunidade ao novo. Éden já vinha tratando do assunto publicamente desde o início do ano, mas enfatizava que a decisão só sairia após o Carnaval.