Quatro candidatos à presidência do PT Bahia anunciam apoio a Tássio

Candidatos à presidência do PT Bahia - Foto: Reprodução | PT Bahia

Quatro pré-candidatos à presidência do PT Bahia recuaram da decisão de montar uma nova chapa para disputar a eleição interna do partido e anunciaram desistência da candidatura.

O recuo acontece em meio às ofensivas para o fortalecimento do nome de Tássio Brito, atual secretário de Finanças da sigla, que vem sendo construído pelo senador Jaques Wagner (PT).

Entre os nomes que desistiram de concorrer ao pleito nesta quarta-feira, 7, em declaração pública, estão Edízio Nunes, da corrente Avante, Tagner Cerqueira, do Movimento PT, Osmar “Jojó” Galdino, da Resistir e Avançar, e Lucineia Durães, da Esquerda Popular Socialista.

Ao tomar conhecimento sobre a desistência dos correligionários, o petista diz que continuará dialogando com os pares para conseguir ser alçado como candidato único.

"Vamos continuar conversando e dialogando com as forças, sob a coordenação do senador Jaques Wagner e seguindo a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, para a construção da maior unidade possível no nosso partido e dar conta das nossas principais tarefas do próximo período que são as reeleições do presidente Lula e do Governador Jerônimo”, disse.

Saiba quem é Tássio Brito

Tássio Brito é oriundo do movimento estudantil, foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UESC e vice-presidente nacional da União Nacional dos estudantes (UNE). No PT, Tássio tem importantes experiências como dirigente municipal do partido em Itabuna, vice-presidente e agora secretário de Finanças do PT Bahia.

“Recebi com alegria o apoio dos companheiros Jojó, Tagner e Edízio, e da companheira Liu, e sei a responsabilidade que é a condução deste que é o principal instrumento de luta do povo baiano e brasileiro”, agradeceu o candidato.

Éden fora da disputa

Atual presidente do diretório estadual do PT, Éden Valadares não será candidato à reeleição para o cargo, que comanda há seis anos. A decisão foi tomada por ele após indecisão e consultas com familiares e correligionários. A declaração foi dada com exclusividade ao Portal A TARDE.

Defensor da renovação de quadros políticos do partido, inclusive no comando da sigla, Éden falou em "ciclo cumprido" e que a hora é de dar oportunidade ao novo. Éden já vinha tratando do assunto publicamente desde o início do ano, mas enfatizava que decisão só sairia após o Carnaval.

“É preciso dar oportunidade para que um novo quadro, um novo dirigente, tenha oportunidade de continuar esse processo de promoção de novas lideranças e de renovação do partido. Além do mais, aprendi com Zezéu e Wagner que na política a gente não pode ter apego aos cargos. A gente cumpre ciclos e renova novos desafios. Josias cumpriu o ciclo dele, Jonas, Everaldo, agora eu cumpri e é chegada a hora de dar oportunidade ao novo”, disse