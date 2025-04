Ala do PT Bahia deve formalizar apoio a Edinho Silva para presidência

Edinho Silva já chegou a ser cotado como favorito de Lula para ocupar o cargo - Foto: Reprodução

Uma ala do PT Bahia vai apoiar a candidatura de Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, para a presidência nacional da sigla. O anúncio será feito durante um seminário em Salvador, previsto para acontecer no sábado, 26.

O evento acontecerá na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), às 9h, e contará com a presença do ex-gestor municipal e lideranças nacionais da “Construindo um Novo Brasil” (CNB), bem como o senador Humberto Costa (atual presidente nacional do PT) e Márcio Macêdo, chefe da Secretaria Geral da Presidência da República.

A agenda vai congregar as duas principais vertentes da CNB no Estado: a CNB 400, ligada a nomes como o deputado federal Josias Gomes, o ex-vereador Lessa e o ex-presidente do PT-BA e atual vice-presidente nacional, Everaldo Anunciação; e também a CNB/Renova PT, da ala de Éden Valadares, presidente estadual do partido.

Edinho Silva chegou a ser cotado como favorito pelo presidente Lula (PT) para assumir a cadeira. A disputa pelo posto ainda conta com a candidatura do deputado Rui Falcão (SP).