Reunião do PT tem clima tenso entre Lula e tesoureira

Lula teria sido questionado por apoio a Edinho - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

A novela pela presidência nacional do Partido dos Trabalhadores ganhou importância novo capítulo. Em uma reunião recente, a tesoureira da sigla, Gleide Andrade, teria questionado o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Gleide, que é próxima de Gleisi Hoffmann, que deixou a presidência do partido para assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), teria criticado a preferência de Lula por Edinho Silva para presidir a legenda.

Edinho, ex-prefeito de Araraquara, e Gleisi tiveram atritos recentes. A ministra e a tesoureira, de acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, discordam do petista, que tem como objetivo levar o PT mais para o centro.

O encontro tenso ocorreu no apartamento de Gleisi, em Brasília, na última semana. Lula deve se reunir com outros nomes do PT nesta próximos dias para debater o tempo.