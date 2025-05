Salvador pode ganhar festival e espaço em homenagem a Nana Caymmi

Nana Caymmi - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

A cantora Nana Caymmi, que morreu no último dia 1º, pode ser homenageada nos espaços culturais de Salvador. Isso é o que sugere a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) ao prefeito Bruno Reis (União Brasil).

O projeto protocolado na Câmara Municipal da capital baiana (CMS) vai além e também propõe a criação do “Festival de Vozes Nana Caymmi”, como forma de valorizar a “voz feminina na música popular brasileira e à difusão de seu legado artístico”.

Um dos motivos para a apresentação da proposta, segundo a edil, leva em conta o vínculo da filha de Dorival com a cidade.

“Nana Caymmi sempre manteve laços profundos com Salvador, terra natal de seu pai e fonte contínua de inspiração para sua arte, sendo presença marcante nos palcos baianos e intérprete de canções que celebram a cultura e a musicalidade da Bahia”, diz um trecho da proposição.

Já sobre o pedido para a criação do festival, Aladilce menciona o baixo custo para a implementação da medida, bem como a eficiência da iniciativa.

“Considerando que homenagens simbólicas, como nomeações de equipamentos culturais e criação de festivais ou mostras temáticas, são formas eficazes e de baixo custo para valorizar a memória de personalidades ilustres, sem implicar em obras de engenharia ou despesas estruturais elevadas”, afirmou.

Diferente do projeto de lei, no projeto de indicação o poder público pode acatar ou rejeitar as sugestões dos legisladores. Caso seja aceita, o governo da Bahia deve apresentar um plano para desenvolver o projeto no estado.

Morte de Nana Caymmi

Uma das vozes marcantes do MPB, Nana Caymmi morreu na última quinta-feira, 1°, aos 84 anos. Ela estava internada no Rio de Janeiro há nove meses, após ser hospitalizada com uma arritmia cardíaca.

Nana enfrentava complicações de saúde agravadas por uma osteomielite e uma overdose de opioides.

Nascida no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941, Dinahir Tostes Caymmi, como foi batizada, herdou da linhagem familiar o talento que atravessou gerações da música brasileira. Ao lado dos irmãos Danilo e Dori Caymmi, construiu uma carreira sólida, marcada por uma profunda fidelidade à MPB.