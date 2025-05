Nana Caymmi: saiba como foram os últimos dias da cantora

Nana Caymmi morreu na última quinta-feira, 1º, - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A morte da cantora Nana Caymmi na última quinta-feira, 1º, foi motivo de forte comoção no Brasil. Ela, que passou nove meses internada, havia completado 84 anos dois dias antes do falecimento. A artista, porém, já estava desacordada.

A filha da cantora, Stella Tereza, foi a companhia de Nana Caymmi durante a internação. Ainda que ficasse triste em algumas datas, como no Natal e com a proximidade de seu aniversário, a cantora se reinventava para passar os dias no hospital.

Segundo o Splash, a filha diz que Nana lia muito, em especial biografias e livros de história do Brasil. “Ela leu o livro do Ruy Castro ‘Metrópole à Beira-mar: O Rio Moderno dos Anos 20’ e ligava para ele para falar sobre o livro. Ainda tinha a Rejane Guerra que fornecia muitos livros para ela”, disse Stella.

Além disso, Nana também gostava de assistir a jornais na televisão e se manter informada. Quando mudou para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), que tinha uma TV maior, a artista passou a assistir filmes e séries com mais frequência. “Nós assistimos as duas temporadas de ‘A Diplomata’. Nós duas adorávamos. Sempre gostamos de ver séries na TV”, contou a filha de Nana.

“Nós tivemos momentos muito leves. Ela partiu tendo a certeza de que foi muito amada”, disse Stella Tereza.

Fortuna bilionária

Segundo a Forbes, Nana Caymmi deixou um patrimônio estimado em até R$ 2 bilhões.

A filha de Dorival Caymmi morreu após nove meses de internação no Rio de Janeiro devido a complicações cardíacas. Reconhecida por sua trajetória marcante na MPB e por interpretações emocionantes que atravessaram gerações, Nana também construiu um império financeiro ao longo de mais de seis décadas de carreira — sustentado por investimentos, imóveis, faturamento empresarial e direitos autorais.

Fontes próximas estimam que seu patrimônio real esteja na faixa de R$ 20 a R$ 30 milhões, com rendimentos mensais entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões.

Danilo Caymmi, irmão da cantora Nana Caymmi, revelou que ela sofreu uma overdose de opioides, o que agravou sua condição. Ela havia comemorado seu aniversário de 84 anos na última terça-feira, 29, já em um estado de saúde delicado.

Bolsonaro lamenta morte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para lamentar a morte da cantora Nana Caymmi. “Nana carregava em sua arte a força de uma linhagem que sempre engrandeceu a cultura brasileira”, escreveu o ex-mandatário, que está internado há pouco mais de duas semanas no Hospital DF Star, em Brasília.

No X (antigo Twitter), o político também prestou solidariedade aos familiares e amigos da cantora, que já demonstrou apoio ao rival do presidente Lula (PT). “Neste momento de dor, presto minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos os admiradores que reconhecem sua trajetória de talento, coragem e autenticidade”, disse.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a herdeira de Dorival Caymmi saiu em defesa do então presidente e criticou os também veteranos da Música Popular Brasileira (MPB), Caetano Veloso e Gilberto Gil.

“É injusto não dar a esse homem um crédito de confiança. Um homem que estava fodido, esfaqueado, correndo pra fazer um ministério, sem noção da mutreta toda… Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar. Agora vem dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista”, afirmou Nana à época.