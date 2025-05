Jerônimo deve ter reunião com Bruno Reis nas próximas semanas

Jerônimo e Bruno Reis posaram juntos para fotos em novembro de 2024, no Aliança Star - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta segunda-feira, 5, que deve receber nas próximas semanas o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), em seu gabinete, no Centro Administrativo da Bahia. Segundo o gestor estadual, as pautas são muitas, mas uma delas é o agradecimento pela prefeitura ter agilizado licenças para obras do Estado na capital.

“Nós estamos preparando. As nossas equipes já estão, há uns 15 dias, vendo quais são os temas de interesse deles e do nosso interesse. Aqui [obras do novo Teatro Castro Alves], por exemplo, estava na pauta da gente e já está praticamente pacificado. Então, eu vou agradecer. Prefeito, obrigado, porque as licenças todas que dependem da prefeitura estão bem andadas”, declarou o governador ao Portal A TARDE.

Jerônimo lembrou ainda o acordo que foi costurado entre governo e prefeitura acerca das ruínas da fábrica São Brás, na região de Plataforma, Subúrbio Ferroviário. Ambas as gestões possuíam projetos para o prédio e acabaram trocando farpas, no final de 2024, sobre quem iria tocar as obras.

Após conversas entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), ficou definido que o antigo prédio da fábrica se tornará o Mercado de São Brás, em obra tocada pelo governo no estado, no âmbito do projeto do VLT de Salvador. Para a prefeitura, um outro espaço, nas proximidades das ruínas, será disponibilizado para a instalação de um polo audiovisual, com diversos estúdios.

“Fizemos o acordo ali, quando tinha aquela situação da Salcine, lá no Mercado de São Brás. Eles queriam fazer dentro do Mercado. Mas nós ali vamos fazer uma revitalização daquele espaço e combinamos que eles irão fazer em outro ambiente. As coisas da ponte [Salvador-Itaparica] também estão bem andadas. O VLT também”, comemorou Jerônimo.

Segundo o governador, a tendência é que as equipes do governo e da prefeitura encerrem as conversas prévias nos próximos dias, para que a reunião entre ele e Bruno Reis seja enfim agendada.

“Tem ali os nossos interesses, para a gente poder dialogar, sobre uso de terrenos. Acho que as equipes nossas estão sentando e limpando, para que, quando a gente possa sentar, fazer uma agenda produtiva, sofisticada nos temas, respeitosas. É o prefeito da capital, então eu tenho que acolher no meu gabinete. E a expectativa nossa é que a gente possa fazer uma boa reunião”, concluiu.

Encontro anunciado

Em março, o governador Jerônimo Rodrigues já havia avisado que chamaria o prefeito Bruno Reis para uma conversa, quando terminasse o Carnaval. Naquela época, o petista afirmou que trataria com o adversário de temas como o metrô, a ponte Salvador-Itaparica, o VLT e mobilidade, de modo geral.

“Aquilo que une o nome da Bahia, nós sentaremos de forma civilizada. Depois do Carnaval, nós iremos sentar, sim, [com a prefeitura]", garantiu o governador.