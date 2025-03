Jerônimo diz que vai chamar Bruno para dialogar após Carnaval

Entre os assuntos que estão no bojo da discussão estão os de mobilidade - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Rivais históricos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pareceu querer deixar a desavença de lado e afirmou neste domingo, 2, que deve convidar a prefeitura de Salvador, sob comando de Bruno Reis (União Brasil), para dialogar sobre os principais assuntos da cidade.

“Aquilo que une o nome da Bahia, nós sentaremos de forma civilizada. Depois do Carnaval, nós iremos sentar, sim, [com a prefeitura municipal]”, declarou o governador.

Entre os assuntos que estão no bojo da discussão estão os de mobilidade, conforme afirmou o petista à imprensa no circuito Osmar (Campo Grande).

“[Vamos] tratar do metrô, da ponte [Salvador-Itaparica], do VLT, e de temas de interesse da prefeitura, mobilidade, por exemplo, é um tema de interesse da gente e do prefeito municipal”, disse.

Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo estadual também afirmou que não irá se opor a uma possível aliança do governo federal com a sigla, caso isso aconteça.

O governador também relembrou o seu encontro com o prefeito durante abertura do Carnaval, na última quinta-feira, 27.

“Vocês me viram com o prefeito Bruno Reis na abertura do Carnaval, ali, não estava uma disputa partidária. Ali dizia: ‘Olha, o governo do estado e o governo municipal estão fazendo uma trégua para um carnaval bonito’”, disse.