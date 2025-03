Carnaval de Salvador 2025 tem queda na violência e sem crimes graves

Carnaval 2025 segue sem registro de crimes graves nos três primeiros dias; - Foto: Jefferson Machado/GOVBA

A operação do Carnaval de Salvador 2025 tem apresentado resultados positivos no combate à violência, com uma redução significativa nos índices de criminalidade, em comparação com o ano passado. Durante a reunião de avaliação da operação, realizada neste domingo, 2, no Quartel dos Aflitos, no Centro de Salvador, autoridades estaduais destacaram os bons números e as ações integradas das forças de segurança.

Com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador e coordenador do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior, e de diversos secretários e autoridades estaduais, foram apresentados os dados da segurança pública durante os três primeiros dias do evento. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou a presença de 4,8 milhões de foliões nos três principais circuitos da festa.

Até a madrugada deste domingo, nenhuma ocorrência grave foi registrada pelas Forças Policiais e de Bombeiros, o que reflete o êxito das estratégias adotadas. Para o vice-governador Geraldo Júnior, a continuidade dessa redução dos índices de criminalidade só é possível graças à ação integrada das forças policiais, em colaboração com a Justiça e a rede de proteção social, focada em grupos vulneráveis, como idosos, crianças e jovens.

"É fundamental o esforço conjunto das forças de segurança e das instituições de proteção social para garantir um Carnaval de paz. A redução dos índices de violência demonstra a eficiência desse trabalho integrado", afirmou Geraldo Júnior.

Uma das principais inovações dessa edição do Carnaval foi o uso do Sistema de Reconhecimento Facial, que já localizou 24 foragidos da Justiça, todos com mandados de prisão pendentes por crimes como roubo, tráfico de drogas, furto e dívida de pensão alimentícia. A tecnologia tem sido fundamental para a identificação rápida de criminosos, complementando o trabalho de prevenção e combate ao crime.

O secretário da SSP, Marcelo Werner, destacou a importância das investidas tecnológicas, mas também ressaltou o empenho das Forças Policiais e de Bombeiros no terreno, que têm mostrado dedicação total. "A tecnologia tem auxiliado na redução dos índices de violência, mas é a dedicação e o trabalho incansável dos nossos profissionais de segurança que têm feito a diferença", afirmou Werner.