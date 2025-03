Soul D`Rua é tema do Carnaval de Cláudia Leitte

Claudia Leitte escolheu “Eu, Fevereiro e Você” para ser o carro-chefe da sua folia - Foto: Nara Fassi | Divulgação

'Soul D’Rua' é o tema da cantora Cláudia Leitte, para a folia de 2025. A ideia, ela explica, é exaltar os movimentos culturais que a inspiraram a ser artista.

“Esse tema é a celebração da nossa essência e das diferentes formas de expressar e eternizar a nossa brasilidade, da música, ao artesanato, no grafite da rua. Todas as expressões artísticas e movimentos de rua que fazem parte da nossa identidade brasileira”, divide.

Claudia Leitte deu início à temporada de folia fazendo parte da abertura oficial do Carnaval de Salvador, na última quinta-feira, 27. No mesmo dia, a cantora se apresentou ainda em Aracati, no Ceará.

Nas datas seguintes, a loira comanda duas datas de Bloco Largadinho, uma de Bloco Blow Out - essas no circuito Barra-Ondina -, além de uma pipoca no Campo Grande. A bagunceira faz ainda apresentações nos camarotes Brahma e Harém.

O conceito do projeto foi apresentado pela primeira vez em dezembro passado, no ensaio carnavalesco de mesmo nome que ocorreu para uma plateia lotada no Candyall Guetho Square.

“Meu desejo agora é levar o Soul D'Rua para cima do trio elétrico, contar a minha história, minhas influências e tudo aquilo que me inspira e vem da rua. Quero compartilhar isso com as pessoas que estão ali, consumindo minha música e meu som, como forma de gratidão. Também serve para mostrar que há muita gente talentosa construindo coisas especiais para os outros e que merece ser lembradas”.

“Eu, Fevereiro e Você”

Claudia Leitte escolheu “Eu, Fevereiro e Você” para ser o carro-chefe da sua folia. A bagunceira traz o último lançamento para embalar o público com muita música e animação nos próximos dias.

A faixa celebra a chegada do verão e a potência da maior festa brasileira. Com uma letra que narra a alegria das ladeiras na folia, a canção captura a essência vibrante da festividade.

“Carnaval é sobre pessoas que estão se encontrando, uma combinação de almas, conexões, momentos que nunca irão esquecer. ‘Eu, Fevereiro e Você’ narra essa magia entre o folião e a festa”, finalizou.

Apresentações:

27/07 - Abertura do Carnaval de Salvador

27/02 - Carnaval de Aracati (Ceará)

28/02 - Bloco Blowout

01/03 - Camarote Brahma

02/03 - Bloco Largadinho

03/03 - Pipoca no Campo Grande

03/03 - Camarote Harém

04/03 - Bloco Largadinho