Carlinhos Brown recebe convidados em camarote e homenageia Axé Music

Camarote Brown by Licia Fabio, tem como tema o Candyall Guetho Square - Foto: Divulgação

O percussionista Carlinhos Brown, era sem dúvida o integrante mais esperado no primeiro dia do Camarote Brown by Licia Fabio, aberto na última sexta-feira, 28, no Barravento, na Barra. O percussionista, cantor e compositor baiano conversou com seus convidados, atendeu a imprensa e foi saudado pelos artistas que desfilaram no Circuito Dodô. Além do camarote, Brown falou ainda sobre os 40 Anos de Axé Music em entrevista com a jornalista Aline Modlej, na GloboNews.

Um dos destaques na Barra, o Camarote Brown by Licia Fabio, tem como tema o Candyall Guetho Square, inspirado no bairro multicultural do Candeal. O espaço leva a assinatura da promoter e produtora Licia Fabio, pioneira na realização de espaços privados no carnaval de Salvador. Apenas para convidados, com serviço all inclusive e sem abadá de acesso, o espaço reúne 1000 convidados por dia, entre artistas, empresários, celebridades e foliões apaixonados pelo Carnaval.

“Uma alegria imensa a gente poder ter um espaço como este em Salvador, com as características da nossa Bahia e o carinho e o acolhimento já tradicional de Carlinhos Brown. A importância de ter essa superparceria com Licia Fabio, sempre perto da gente, e o orgulho de ter mulheres fortes conduzindo, como de Camila Rebouças e Helaine Schindler”, comenta Fábio Almeida, CEO da Join Entretenimento.

A música vinda do Guetho da banda Stylo Candeal animou os convidados por todo o camarote, principalmente na concorrida pista de dança. Sábado, 1, a banda volta a se apresentar com o repertório dançante, que tem como base a música percussiva música criada no Bairro.

A gastronomia, que tem como referência as festas assinadas por Licia Fabio, recebeu elogios dos convidados pela sua variedade. Desde a abertura até o encerramento do camarote, o Lafayette, restaurante residente, mantém o buffet servido com o seu cardápio contemporâneo. No final da tarde, o espaço conta com um restaurante convidado.