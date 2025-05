“Já recebi convite de vários partidos”, diz Cajado sobre deixar o PP

Cajado tem sido especulado no MDB, mas quer esperar 2026 para decidir futuro - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

A federação com o União Brasil tem provocado um grande mal estar no Progressistas. A maior parte do PP na Bahia é aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pretendia continuar ao lado da gestão estadual nas eleições de 2026. Porém, a aliança construída nacionalmente deve acabar frustrando as expectativas dos filiados, colocando o partido na oposição.

Essa situação gerou uma rejeição enorme no PP, especialmente na bancada do partido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Os deputados estaduais se reuniram e sinalizaram que devem deixar o Progressistas na próxima janela partidária, em um movimento conjunto para apoiar a reeleição de Jerônimo.

Em entrevista ao Portal A TARDE na manhã desta sexta-feira, 9, o deputado federal Claudio Cajado (PP-BA), uma das principais lideranças do Progressistas na Bahia, afirmou que ainda não houve conversas com o União Brasil no estado, mas que uma decisão definitiva sobre o imbróglio só será tomada na próxima janela partidária.

“No ano que vem, quando abrir a janela, cada um vai tomar uma posição. Agora, é tudo conjectura. Se depender de mim, não tem debandada alguma, todos ficam no partido. Ano que vem, a gente toma a decisão”, afirmou Cajado, que também lamentou o fato do PP ter ficado sem o controle da federação no estado.

“A federação foi feita com base no critério de que quem tem mais deputados fica com o controle estadual. Aqui, na Bahia, o União Brasil tem seis deputados e nós temos três. Então, nós acabamos perdendo o controle do partido”, explicou o parlamentar.

O próprio Cajado, porém, vem sendo especulado em outros partidos. Próximo do governo Jerônimo, ele é um dos que são ventilados para deixar o Progressistas na próxima janela partidária, em março de 2026. Uma dessas legendas seria o MDB.

“Todos estão me convidando. Já recebi convites de vários partidos. Mas a decisão só será tomada no ano que vem. Agradeço aos que estão me convidando. Para mim, é um lisonjeio, um reconhecimento do meu trabalho nesses anos todos de Câmara. Mas não vou antecipar as coisas”, disse o deputado.

Sob anonimato, outras lideranças do PP já assumem que deve haver uma debandada no partido a partir de março. Além dos seis deputados estaduais (Antonio Henrique Júnior, Eduardo Salles, Felipe Duarte, Hassan, Nelson Leal e Niltinho), ventila-se que Cajado e o próprio presidente estadual da legenda, deputado federal Mario Negromonte Júnior (PP-BA), também possam deixar a sigla para apoiar a reeleição de Jerônimo.

No momento, o deputado federal João Leão (PP-BA) é o único parlamentar de mandato no partido que deseja seguir com a oposição em 2026.