Deputados do PP admitem debandada e futuro está nas mãos de Jerônimo

Deputados do PP Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Como já esperado, os seis deputados estaduais do PP vão deixar o partido para marchar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026. Isso porque o partido decidiu se unir ao União Brasil, que é opositor do petista no estado, e formar a superfederação ‘União Progressista’.

Deste modo, os parlamentares consideram ‘insustentável’ a permanência na sigla. Ao menos quatro legisladores baianos devem migrar juntos para uma nova legenda, são eles Antônio Henrique Júnior, Niltinho, Hassan e Eduardo Sales.

O partido para o qual esses parlamentares vão migrar ainda é uma incógnita. Ao A TARDE, o líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Niltinho, conta como está debatendo a situação.

“Vamos ver um partido que está na base de Jerônimo. Eu deixei essa decisão a cargo da conversa com o governador. [Mas], deixarei a decisão a quatro mãos”, disse, se referindo ao chefe do Executivo.

Os outros dois deputados Nelson Leal e Felipe Duarte podem desembarcar no Avante. Antes da federação, Nelson já foi cortejado pela sigla, comandada por Ronaldo Carletto. Já a entrada de Duarte na sigla, é quase dada como certa, como é ventilado nos bastidores.

Procurado por A TARDE, Felipe confirmou a mudança e diz já ser tratado como “deputado do Avante”.

“O Avante é a minha casa. Tenho compromisso político com Ronaldo Carletto. Eu estou com a minha ida antes da união do PP-União Brasil”, contou, e acrescentou: “O PP nunca me convidou para reunião, nunca apareci na televisão e nem disponibilizou fundo partidário para os meus afilhados políticos”.

O deputado Nelson Leal foi procurado pelo portal, mas até a publicação desta nota, não respondeu aos questionamentos e nem atendeu aos telefonemas.

Deputados já recebem convites

Ao menos seis partidos estão de olho nos progressistas que estão mirando as eleições estaduais, entre eles estão o Avante, MDB, PDT, Podemos, PSB e PSD.

Interlocutores do governo afirmaram ao portal que o MDB e o Avante, até o momento, foram os partidos que fizeram os convites mais incisivos aos parlamentares.

Apesar do PDT ter sido ventilado como opção para os legisladores, Niltinho afirmou ao A TARDE que "não foi procurado por Félix Mendonça Júnior [presidente da sigla]" para debater sobre o assunto.

Encontro com Jerônimo

Os deputados do PP, exceto Felipe Duarte, vão se Preunir com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para discutir sobre o futuro político.

A expectativa é que o encontro, que será realizado no Centro de Operações de Inteligência (COI), onde fica o gabinete do gestor estadual, aconteça na próxima semana.

Os parlamentares ainda aguardam a agenda do governador para que a reunião seja realizada.

Federação União Brasil-PP

A União Progressista, federação partidária entre o União Brasil e o PP, foi oficializada na terça-feira, 29, durante cerimônia no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília. O bloco contará com a maior bancada da Câmara Federal, com 109 deputados.

Estiveram presentes membros da superfederação e de outros partidos, como o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A União Progressista será presidida no primeiro ano de forma conjunto por Ciro Nogueira, atual presidente do PP, e Antônio de Rueda, que preside o União Brasil.