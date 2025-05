Disputa: PP e União Brasil brigam pelo comando da federação partidária

Nova federação partidária - Foto: Deenis Wlliam | Câmara dos Deputados

A recém-formada federação PP-União Brasil já passa por uma briga sobre o comando da união no estado mais populoso do país. A queda de braço refere-se ao partido que irá comandar a fusão no estado de São Paulo.

O ex-presidente da Câmara dos Vereadores da capital paulista, Milton Leite (União Brasil), defende que a aliança entre as siglas fique nas mãos do seu partido.

“A federação do PP com o União Brasil no estado de São Paulo será coordenada pelo União”, disse.

A declaração do ex-chefe do Legislativo paulista deve-se às falas do deputado federal Maurício Neves, presidente do PP, que atribuiu o comando da fusão à sua sigla, em nota divulgada à imprensa.

Em resposta, Milton Leite rebateu: "Não sei de onde ele tirou essa informação. Ficou acordado que é o União quem cuidaria do tema”.

Entenda a briga

O motivo da desavença diz respeito ao tamanho da bancada federal de cada partido.

O ex-presidente da Câmara dos Vereadores defende que a federação deve ficar nas mãos do União Brasil devido a quantidade de representantes da sigla pelo estado na bancada federal.

São Paulo conta com seis políticos na esfera federal, enquanto o PP conta com quatro.

Esta tem sido a justificativa de Milton Leite para que o seu partido comande a chamada superfederação na capital paulista.

Federação União Brasil-PP

A União Progressista, federação partidária entre o União Brasil e o PP, foi oficializada nesta terça-feira, 29, durante cerimônia no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília. O bloco contará com a maior bancada da Câmara Federal, com 109 deputados.

A federação ainda terá o maior fundo partidário do país para as eleições de 2026, ultrapassando o Partido Liberal (PL).

Essa é a quarta federação partidária formada no país. As demais em vigor são Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Psol/Rede e PSDB/Cidadania, que anunciaram rompimento em março deste ano.