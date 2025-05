Prefeito do União Brasil abandona ACM Neto e acena para Jerônimo

Gel da Farmácia durante encontro recente com o governador Jerônimo - Foto: Divulgação | GOVBA

O prefeito Gel da Farmácia (União Brasil), do município de Buerarema, sinalizou, no último sábado, 10, que deve romper em breve com o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. O gestor ainda fez um aceno ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Gel afirmou que desde sua eleição, em 2024, ele nunca foi procurado pelo ex-prefeito de Salvador. Ele ainda pontuou que cerca de 20 prefeitos do União Brasil fizeram a mesma reclamação em dezembro do último ano, durante um agenda em Brasília.

“Fui eleito em 2024 e até hoje nunca fui procurado por ACM Neto. Em dezembro, durante uma agenda em Brasília, uns 20 prefeitos do União Brasil relataram o mesmo. Já decidi buscar obras para o município, e o governador foi muito receptivo. No momento certo vamos tratar de eleição, agora o foco é obras para a cidade”, afirmou o prefeito, durante entrevista ao programa Frequência Política.

Debandada

Segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, a tendência é que novos prefeitos da oposição mudem de lado nas próximas semanas, aderindo ao governo Jerônimo Rodrigues (PT).

As articulações acontecem com o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT). Nos últimos meses, gestores eleitos pela oposição estão deixando o grupo e migrando para o Palácio de Ondina. A movimentação deve enfraquecer uma possível candidatura de ACM Neto ao governo em 2026.