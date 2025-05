Cacá Leão diz que PP está de "portas abertas" para dissidentes do PDT

Dissidentes do PDT podem se filiar ao PP - Foto: Divulgação

O secretário de Governo e presidente do Progressistas de Salvador, Cacá Leão, revelou ter convidado nomes do PDT, como a vice-prefeita Ana Paula Matos, o deputado federal Leo Prates, o deputado estadual Penalva e a bancada de vereadores do partido na capital baiana, para ingressarem no PP.

Cacá afirmou, em entrevista ao programa Boa Tarde Bahia, da Band, que já fez o convite aos quadros do PDT que vão continuar marchando politicamente com o prefeito Bruno Reis e ACM Neto.

“Eu disse à vice-prefeita Ana Paula, ao deputado Penalva e aos quatro vereadores do PDT - Omarzinho, Roberta Caires, Anderson Ninho e Débora Santana - que o Progressistas, dentro da Federação União Progressista, está de portas abertas para recebê-los, se esse for o desejo do grupo”, afirmou Cacá.

“Tenho dialogado, ao longo desses últimos dias, com os que ficaram. Tanto a vice-prefeita Ana Paula, que é uma figura extraordinária, já estive com os vereadores do PDT, que permanecerão, também com o deputado Emerson Penalva. Já fiz inclusive o convite ‘no off’ e agora eu vou fazer aqui ‘no on’”,acrescentou.

Racha

O núcleo baiano do PDT vive situação parecida com a enfrentada pela legenda no cenário nacional, diante do desembarque no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma parcela de 'resistentes' ao movimento de retorno da sigla ao bloco liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), firmado na última semana, tenta adotar uma posição independente.

Fontes ligadas ao grupo 'dissidente' do PDT, sob condição de anonimato, afirmam esperar uma solução vinda de Brasília para resolver o impasse. As mesmas pessoas argumentam que o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presidente nacional licenciado do partido, sabia que o bloco era próximo a ACM Neto (União Brasil), quando aceitou a filiação em massa de aliados do ex-prefeito de Salvador.

Outro argumento usado por um dos nomes ouvidos é que em 2022, quando o PDT apoiou Neto, alguns quadros de peso do partido na Bahia foram liberados para caminhar ao lado do governador Jerônimo.

A maioria dos pedetistas se mostrou favorável ao retorno do partido ao grupo governista. O entendimento é que a legenda perdeu força no estado ao aderir à oposição, na aliança sacramentada em meados de 2020.

A expectativa é de que o PDT ganhe cargos importantes dentro do governo, além do reforço de nomes de peso e deputados estaduais de mandato, tendo em vista as eleições de 2026.