PDT com Jerônimo é desconforto para Leo Prates: "Fico muito triste"

Se a junção, via federação, do UB com o PP causou desconforto entre deputados deste último por serem governistas e estarem diante de uma situação que os joga para a oposição, a união do PDT com o governo também provoca angústias entre os que são oposição e ficariam obrigados a mudar de lado.

O deputado federal Leo Prates, por exemplo, que sempre foi PDT e é amigo de ACM Neto, admite que vive momentos desagradáveis por conta da situação.

– Sempre me senti bem no partido e no plano nacional, sou muito bem acolhido e prestigiado. Sempre falei claro com Carlos Lupi (o presidente nacional), fico com o partido, que apoia Lula, mas na Bahia sou ACM Neto.

Prestígio – Leo diz que comanda na Câmara a Comissão do Trabalho, que no PDT, ou Partido Democrático Trabalhista, é emblemática. E ele chegou lá por indicação do partido.

– Apesar do bom relacionamento com os 17 colegas e com a direção do partido, na Bahia me mantenho ao lado de Neto e da oposição.

Eis a questão: o deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente estadual do partido, diz que ano que vem quer todos os candidatos a deputado estaduais e federais alinhados no mesmo lado, ou seja, com Jerônimo.

Leo diz que no momento ainda não tomou qualquer decisão, mas já sabe o caminho a seguir, não vai.

– Confesso que vivo um momento muito ruim. Estar bem lá e ter que mudar por causa de uma querela de província.

Bamin quer continuar com a Fiol, mas ainda procura parceiros

O parque de obras do Porto Sul, em Ilhéus, será palco de um ‘abraço coletivo’ que empresários e lideranças políticas farão em favor da continuidade das obras da Fiol, e as suas conexões com o Porto Sul.

Em Ilhéus, é consenso: a paralisação das obras, que já dura mais de um mês, é um enorme prejuízo para o município, já que o projeto é uma das grandes expectativas na região.

Na audiência pública realizada com deputados baianos esta semana, na Alba, Eduardo Lesham, presidente da Bamin, disse que a empresa vai continuar com a concessão, mas está em busca de novos parceiros. Os chineses já demonstraram interesse.

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, diz que a Bahia está atenta.

– Já pedimos uma audiência ao ministro dos Transportes, Renan Filho. E Jerônimo já disse que vai.

E Marabá vai virar baiano

Após duas semanas quase parada, a Alba finalmente tirou o atraso anteontem aprovando 16 projetos, quatro do governo e outros de deputados.

Dois chamaram a atenção.

1 – A concessão da Comenda 2 de Julho à deputada Ivana Bastos (PSD), iniciativa da deputada Cláudia Oliveira (PSD).

2 – O título de Cidadão Baiano para Júnior Marabá (PP), prefeito de Luís Eduardo, que a oposição tentou barrar por ele ter criticado ACM Neto.

Centro Histórico celebra os 100 anos de Mãe Stella

Se viva fosse, Maria Stella de Azevedo Santos, que se tornou Mãe Stella de Oxóssi, estaria fazendo 100 anos amanhã. E como ela é ‘filha amada’ do Centro Histórico de Salvador, segundo Clarindo Silva, o papa da Cantina da Lua, a data será lembrada amanhã com o Ato em Homenagem aos 100 de Mãe Stella.

Os fãs dela, com Clarindo à frente, vão se concentrar às 14h30 na Cantina da Lua. De lá seguirão em desfile, passando na Ladeira do Ferrão, no Pelourinho, e na Casa de Ruy Barbosa, onde o baiano ilustre nasceu, imóvel que pertence à ABI desde 1935.

O ato se encerra na casa onde está erguido o Museu de Mãe Stella. Ela merece.

REGISTROS

O Bloco Delas

As advogadas de Feira de Santana resolveram inovar na folia 2025. Vão estrear amanhã na micareta feirense o Bloco Delas, só com advogadas e convidadas. Detalhe: a banda que vai animar a turma é A Mulherada. A iniciativa visa fortalecer a luta das mulheres contra discriminações.

Me Queira

E já que estamos na folia feirense, o cantor Marcionílio se apresenta amanhã (18h) no Circuito Charles Albertt, na Kalilândia. Vai lançar a canção Me Queira, que fez em parceria com a jornalista Caique Marques para celebrar os 88 da micareta. E o caso já bateu na política. Dizem que o ‘Me queira’ não se sabe se é Jerônimo dizendo para Zé Ronaldo, ou vice-versa.

Tempo bom

Aliás, muito se alardeou sobre a possibilidade de chover forte na micareta de Feira, mas as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chamam a atenção para 55 cidades. E Feira está fora, para alívio geral.

Zero Hora

O Bloco Zero Hora, formado pelo pessoal da comunicação, que abre a micareta de Feira, desfila na Avenida Presidente Dutra e não na Getúlio Vargas, como divulgamos.