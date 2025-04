Prefeito do União Brasil se propõe a deixar o partido para apoiar governador Jerônimo Rodrigues

- Foto: Divulgação

O prefeito de Santa Maria da Vitória, Tonho de Zé de Agdônio, eleito em 2024 para o segundo mandato pelo União Brasil, se colocou à disposição para sair do partido, o principal de oposição na Bahia, para apoiar o governador Jerônimo Rodrigues em 2026. “Às vezes tivemos posições contrárias na política, isso faz parte, mas estou disposto a sair do partido para somar com o senhor. Nosso projeto é a sua eleição”, disparou Tonho.

Desde o início do ano, o governador recebeu 65 prefeitos de diversos partidos no gabinete. Tonho foi o sétimo do União Brasil recebido pelo governador e o quinto a aproveitar a oportunidade para oferecer apoio, apesar de o governador deixar claro que a reunião tinha como pauta investimentos e necessidades dos municípios. Na lista os prefeitos de Mata de São João, Cairú, Sítio do Mato e Buerarema, também se comprometeram com Jerônimo para 2026.

Com 39 prefeitos eleitos em 2024, o partido de ACM Neto já perdeu o apoio de mais de 10% dos eleitos. Aliados do governo dizem que esse número é maior quando incluídos prefeitos de outros partidos da base de Neto. Já a oposição, reage afirmando que os prefeitos vão, mas não levam os votos, algo que o histórico das eleições na Bahia mostra que não é verdade.