Prefeito de Ilhéus pode abandonar ACM Neto rumo ao governo

Valderico e ACM Neto durante ato de campanha - Foto: Divulgação

O prefeito de Ilhéus, Valderico Jr. (União Brasil), pode ser o próximo político a deixar o grupo de oposição, liderado hoje por ACM Neto (União Brasil), e seguir rumo à base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O movimento tem sido incentivado por aliados do gestor, que está no seu primeiro mandato.

Segundo informações do portal Políticos do Sul da Bahia, pessoas próximas a Jerônimo já cortejam o prefeito do município, tido como estratégico para os dois grupos políticos, e tentam fazer com que ele se sente para manter um diálogo "institucional" com o chefe do Palácio de Ondina.

Ainda de acordo com a publicação, Neto sabe do risco de perder mais um aliado de peso, e por isso teria escolhido Ilhéus para iniciar sua caminhada política nas últimas semanas. Recentemente, o ex-prefeito de Salvador tem assistido a uma debandada de gestores e lideranças para o bloco governista, o que tem enfraquecido ainda mais sua posição de líder da oposição.

Ex-aliado ignora

ACM Neto teria sido ignorado por Capitão Azevedo, ex-prefeito de Itabuna, durante sua visita ao sul do estado. O político estaria prestes a romper oficialmente com ACM Neto, após divergências nas eleições municipais de 2024.