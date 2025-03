Prefeitura de Ilhéus gasta mais de R$ 20 milhões em 60 dias

Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus (União Brasil) - Foto: Reprodução

Postos de saúde sem medicamentos, infraestrutura urbana precária e transporte público deficiente. Essas são algumas das queixas da população de Jequié, Vale do Jiquiriçá.

A maior insatisfação é pelo fato do gasto da atual gestão do prefeito Valderico Júnior (União Brasil), que atinge os R$ 20 milhões e 300 mil reais em apenas 54 dias.

Entre os gastos contestados, contratos milionários como o de R$ 15.583.290,00 com a empresa 'R Silva Santiago LTDA', que tem o objetivo do fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar.

Outra contrato questionado, foi o firmado por intermédio de inexigibilidade de licitação com a 'Gradus Assessoria e Consultoria Contábil', empresa de Salvador, no de R$ 996.000,00, para assessoria em contabilidade, planejamento e orçamento para a Prefeitura.



"Com tanto gasto alto, e as unidades de saúde sem medicações, ambulâncias quebradas e escolas com péssima infraestrutura", disse um morador que não quis se identificar.

Além destes contratos, foram feitos gastos no valor de R$ 1 milhão, quinhentos e noventa mil em combustíveis, e de R$ 1 milhão, duzentos e sessenta mil para serviços advocatícios.

"O prefeito não valoriza as empresas locais, já que os contratos são todos com empresas de Salvador, Eunápolis, Camaçari e Lauro de Freitas.

A reportagem ligou para os números fornecidos pela gestão municipal, e as ligações não foram atendidas.