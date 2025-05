Operação da PF caça funcionários 'fantasmas' em Assembleia Legislativa

PF deflagra operação contra esquema de servidores fantasmasna ALAP. - Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 13, a Operação Vinculum para apurar um suposto esquema de servidores 'fantasmas' em gabinetes parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP). A ação foi realizada em conjunto com a Procuradoria Regional Eleitoral no estado.

Foram cumpridos seis mandatos de busca e apreensão, na Assembleia e na casa de suspeitos. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou o bloqueio de recursos no valor de até R$ 1,4 milhão.

A ação é um desdobramento de outra operação realizada em março de 2023, na qual foram identificados indivíduos de atos ilícitos de natureza eleitoral. “Entre as suspeitas, destaca-se a nomeação de pessoas sem vínculo funcional efetivo com os gabinetes, com a finalidade de desviar parte dos pagamentos com recursos públicos”, informou a PF.

Conforme a investigação, os servidores “fantasmas” eram obrigados a repassar parte das negociações recebidas a parlamentares ou intermediários, que os utilizavam em gastos pessoais e de campanhas eleitorais. A polícia estima que o valor desviado ultrapasse R$ 50 mil por mês.