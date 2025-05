Como se fosse filme: colombianos roubam joias e relógios de luxo no Brasil

Colombiano suspeito de furto a joalheria em Fortaleza é preso pela Polícia Federal - Foto: Reprodução

O Brasil garantiu a prisão do colombiano Libardo Antonio Gonzalez Diaz, que entrou na lista da Interpol após furtar R$ 9 milhões em joias e relógios em um sofisticado furto em uma joalheria de um shopping de Fortaleza, no Ceará. O crime aconteceu em junho de 2021 e outros dois comparsas já estavam presos.

Após o roubo, Libardo retornou para a Colômbia, foi capturado neste ano e extraditado ao Brasil sob escolta da Polícia Federal no último dia 8 de maio. Ele integra um grupo criminoso internacional com atuação em diversos países que utiliza tecnologia da ponta para praticar furtos.

A Polícia Civil do Ceará apontou que Libardo era um dos responsáveis por dar cobertura durante o furto e agiu com outros dois colombianos, identificados como Jefferson Geovanny Ortiz Gonzalez e Andrés Manuel López Pataquiva. Os dois foram presos no âmbito da investigação.

Os colombianos chegaram a Fortaleza 15 dias antes do crime e arquitetaram um ataque à joalheria no bairro Edson Queiroz com uso de equipamentos de alta tecnologia. Os criminosos perfuraram paredes de uma loja vizinha, colocaram os produtos em mochilas e deixaram o local caminhando.

Libardo Antonio Gonzalez Diaz participou de roubo milionário | Foto: Reprodução

A prisão de Libardo aconteceu graças à cooperação entre a Polícia Civil do Ceará, a Polícia Federal, a Interpol e o Comando Tripartite, que integra forças de segurança do Brasil, Paraguai e Argentina.

Equipamentos utilizados pelos colombianos