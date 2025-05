Brasileiros com um desses quase 50 sobrenomes poderão ter cidadania europeia

Cidadania italiana pode ser conquistada de forma mais rápida - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Os brasileiros que buscam a cidadania italiana podem conseguir isso por meio do princípio do jus sanguinis (direito de sangue). Isso quer dizer que é possível reconhecer a nacionalidade a partir dos pais ou antepassados.

Esta é uma forma legal que dá direito a qualquer pessoa com ascendência italiana, espanhola, irlandesa ou portuguesa obter a documentação e também morar, trabalhar, estudar e conquistar o passaporte para passear dentro da União Europeia.

O governo italiano tem auxiliado os descendentes de imigrantes que vivem na América Latina e desejam obter tanto a nacionalidade.

E o que é preciso fazer? O brasileiro interessado precisa comprovar o parentesco direto com um cidadão italiano.

No entanto, além disso, alguns sobrenomes históricos italianos possuem prioridade no processo. Com isso, é possível ganhar tempo na análise.

Sobrenomes dos brasileiros que podem solicitar a cidadania italiana

Esses são alguns dos sobrenomes que podem ajudar os brasileiros a conseguir a cidadania italiana de forma mais rápida:

Abate;

Labate;

Abatantuono;

Abaticola;

Achilla;

Achille;

Achilleo;

Achillini;

Anes;

Anesin;

Anesini;

Annes;

Annesi;

Bianchini;

Bianchetti;

Biancone;

Lo Bianc;

Bottari;

Bottarelli;

Bottarini;

Bottaro;

Chiletti;

Chiloni;

Chilesotti;

Della Giovanna;

Da Rossa;

Espósito;

Degli Sposti;

Fiore;

Flores;

Giani;

Giovannetti;

Larossa;

Nalesso;

Natale;

Risso;

Ricci;

Sorace;

Suraci;

Soracca;

Soracchi;

Soracco;

Vani;

Vannicelli;

Vanno;

Vanetto;

Zanella;

Zanoli;

Zannier.

Mas é preciso saber que apenas ter um desses sobrenomes não garante a aprovação do pedido. Há outros critérios para o início do processo de cidadania italiana.