Passaporte dos Emirados Árabes é o mais poderoso mundo; Brasil é 11º

Os Emirados Árabes Unidos têm o passaporte mais poderoso do mundo, de acordo com dados avaliados pela consultoria canadense de serviços financeiros para cidadania Arton Capital. O local e one está localizado Dubai, Abu Dhabi, entre outras monarquias.

De acordo com o levantamento, divulgado nesta quarta-feira, 25, o documento dos Emirados Árabes Unidos permite portas abertas para 180 países, sendo que em 127 países não é necessária a apresentação de visto.

A avaliação da Arton Capital não tem relação com o famoso ranking da Henley & Partners, que traz o passaporte de Singapura, válido em 195 países, como líder entre os mais influentes.

O Brasil ficou com a 43º país da lista, mas classificado em 11ª posição de influência porque há muitos países empatados nas posições acima. Nosso documento é aceito em 166 países, de acordo com a Arton, em 109 sem a necessidade de visto para a entrada.

Os passaportes mais poderosas do mundo, segundo Arton:

1º lugar: Emirados Árabes Unidos (aceito em 180 países)

2º lugar: Espanha (179 países)

3º lugar: Finlândia, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Dinamarca, Países Baixos, Luxemburgo, Áustria, Portugal, Noruega, Suíça, Grécia e Irlanda (178 países)

4º lugar: Suécia, Polônia e Hungria (177 países)

5º lugar: Coreia do Sul, Croária, Eslováquia, Estônia e República Tcheca (176 países)

6º lugar: Eslovênia, Japão, Letônia, Liechtenstein e Nova Zelândia (175 países)

7º lugar: Singapura, Malta, Reino Unido, Canadá, Lituânia, Romênia, Bulgária e Austrália (174 países)

8º lugar: Estados Unidos e Islândia (173 países)

9º lugar Chipre (172 países)

10º lugar: Malásia e Môcado (171 países)