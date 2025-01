Enterrados na Bahia os corpos de duas vítimas do acidente na BR-116

A despedida foi marcada por muita comoção de familiares e amigos - Foto: Reprodução

Foram enterrados, nesta quarta-feira, 25, os corpos de Robson dos Santos, de 43 anos, e Josemar do Carmo Ribeiro, de 47. Eles são duas das 41 vítimas do acidente na BR-116, trecho da cidade de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais.

O corpo de Robson dos Santos foi sepultado no Cemitério Municipal de Barra do Choça, na Bahia. A despedida foi marcada por muita comoção de familiares e amigos. O baiano trabalhava há um ano em São Paulo, no setor da construção civil. Ele iria passar o Natal com a família e ver a mãe, que está com problemas de saúde.

A despedida de Josemar do Carmo Ribeiro também foi marcada por muita comoção, no Cemitério Municipal de Barra do Choça. Ele deixa dois filhos.

Josemar tinha completado 47 anos no dia 15 de dezembro, seis dias antes do acidente. A expectativa era chegar à Bahia para celebrar o aniversário e o Natal junto da família, conforme disse a sobrinha Eliane Ribeiro.