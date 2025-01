Motorista de carreta envolvida em acidente é liberado após depoimento

Acidente ocorreu no último sábado, 21 - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O motorista de carreta suspeito de ter causado um acidente na BR-116 que matou 41 pessoas, em Minas Gerais, foi liberado após prestar depoimento. Ele se apresentou de forma espontânea à Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, 23. Ele estava foragido desde sábado, quando deixou o local do acidente.

"Uma vez que a representação pela prisão preventiva do suspeito foi indeferida pela Justiça e que não estavam mais configuradas as hipóteses taxativas de prisão em flagrante (art. 302 do Código de Processo Penal), o motorista foi liberado", afirma a Polícia Civil de Minas Gerais.

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 3h30 da madrugada deste sábado, na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O ônibus, da empresa EMTRAM, havia saído do Terminal Tietê, em São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, e ao todo transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção.

Além do ônibus e da carreta, um veículo de passeio também foi atingido, mas seus três ocupantes sobreviveram. Após o acidente, segundo os Bombeiros de Minas Gerais, 13 pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para hospitais da região.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente. Uma das hipóteses seria que o um pneu do ônibus envolvido na colisão teria estourado e causado a perda de controle da direção. Outra possibilidade seria de que o bloco de granito carregado pela carreta teria se soltado e atingido o ônibus.