Famílias aguardam DNA dos 41 mortos em acidente na BR-116

Acidente aconteceu na madrugada de sábado, 21 - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros Militar MG

As famílias das vítimas do grave acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro de passeio, que resultou na morte de 41 pessoas, ainda aguardam o processamento do material genético coletado em quatro cidades na Bahia para identificação das vítimas.

A coleta dos materiais foi realizada nas cidades de Vitória da Conquista, onde o ônibus de viagem faria uma parada e desembarcaria 21 pessoas na cidade, segundo a Entram, empresa responsável pelo veículo, Jequié, Itaberaba e Santo Antônio de Jesus.

O procedimento para a coleta dos genes, de acordo com a TV Bahia, acontece em Salvador, no Instituto Médico Legal (IML). Com a conclusão do procedimento, as informações serão disponibilizadas para a equipe de polícia de Minas Gerais.

A tragédia aconteceu na BR-116, próximo a Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na madrugada de sábado (21). O ônibus que saiu de São Paulo tinha como destino final a cidade de Elísio Medrado, onde nenhum passageiro desembarcaria.

Quatro baianos estavam no ônibus e já foram identificados, entre eles Selma Soares de Jesus, Bianca de Jesus Ferreira, de 27 anos, Josinaldo Pereira, de 30 anos e a filha do casal, Valentina de Jesus Pereira, de 1 ano e 2 meses. Segundo a emissora, as vítimas iam passar as festas de final de ano na cidade de Ipiaú.