Batida, quedas de avião e ponte: tragédias marcam o fim da semana no Brasil

O final de semana foi marcado por uma sequência de tragédias no Brasil, com incidentes em diferentes estados do país. Em Minas Gerais, um acidente na BR-116 deixou 41 vítimas, enquanto em Gramado, a queda de um avião provocou a morte de 9 pessoas. Além disso, o desabamento da uma ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Tocantins ao Maranhão resultou em uma morte e dois desaparecidos.

Acidente na BR-116

Um grave acidente na madrugada deste sábado, 21, deixou 41 mortos na BR-116, na altura do km 286, em Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, Minas Gerais. A colisão aconteceu por volta das 3h30 e envolveu três veículos: um ônibus da empresa ENTRAM, que seguia de São Paulo para Vitória da Conquista, na Bahia, um carro e uma carreta carregada de pedras.

Queda de avião

Um avião de pequeno porte caiu sobre alguns prédios na área central do município de Gramado, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 22, e, segundo informações oficiais do governo gaúcho, os nove ocupantes da aeronave faleceram.

Além os nove que morreram, pelo menos outras 15 pessoas ficaram feridas no acidente, quando o avião se chocou contra lojas e residências da Avenida das Hortênsias, uma das principais da cidade.

Desabamento da ponte

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados de Tocantins e Maranhão, desabou na tarde deste domingo, 22, interrompendo o tráfego de veículos na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três caminhões caíram na água no desabamento e duas pessoas morreram.

De acordo com a corporação, duas pessoas continuam desaparecidas, enquanto uma vítima foi resgatada e levada ao Hospital de Estreito (MA) para atendimento médico.