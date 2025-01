Ministro confirma interdição total de ponte que desabou

Ocorrido deixou ao menos uma pessoa morta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a interdição total da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que faz a ligação entre os estados de Tocantins e Maranhão. A ponte desabou na tarde deste domingo, 22, e deixou uma pessoa morta.

No X, o ministro informou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fez a interdição total da BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, pois “o vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde. Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias”, informou.

Leia mais

>> Vídeo: ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa um morto

>> VÍDEO: Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul; 9 morreram



Quem precisar realizar o percurso deve utilizar as seguintes rotas alternativas:

Tocantins: Os usuários devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO, chegar na BR-230/TO e seguir até o km 101 (cidade de São Bento/TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA.

Maranhão: Os usuários devem acessar a BR-226/MA em Estreito/MA até Porto Franco/MA. De Porto Franco/MA os usuários devem seguir pela BR-010/MA até Imperatriz/MA.