VÍDEO: Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul; 9 morreram

Imagens do município de Gramado após o acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um avião de pequeno porte caiu sobre alguns prédios na área central do município de Gramado, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 22, e, segundo informações oficiais do governo gaúcho, os nove ocupantes da aeronave faleceram.

Além os nove que morreram, pelo menos outras 15 pessoas ficaram feridas no acidente, quando o avião se chocou contra lojas e residências da Avenida das Hortênsias, uma das principais da ciddade.

O aeronave havia decolado minutos antes de um aeroclube no município de Canela, próximo a Gramado, e iria em direção a Jundiaí, no interior de São Paulo. Não se sabe ainda o que pode ter motivado o acidente, mas o local tem enfretado um tempo chuvoso nesta manhã.

Bombeiros atuam no local para combater um possível incêndio e socorrer prováveis vítimas.