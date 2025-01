Acidente com ônibus, caminhão e carro deixa cerca de 26 mortos; vídeo

Bombeiros relatam dificuldade em identificar os corpos devido ao estado - Foto: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Um acidente grave envolvendo um caminhão, um carro e um ônibus deixou ao menos 26 mortos na BR-116, no interior de Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 21. A informação é do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados para combater o incêndio no ônibus, que tomou grandes proporções, na madrugada deste sábado, por volta das 4h na região de Lajinha, Teófilo Otoni.

De acordo com os bombeiros, o ônibus transportava cerca de 45 passageiros. Entre eles, 13 pessoas saíram com vida e já foram encaminhadas para atendimento médico na região. O incêndio já foi controlado e a remoção dos corpos das 26 vítimas fatais, que ficaram carbonizadas e presas nas ferragens, foi finalizada por volta das 12h.

Ainda segundo os bombeiros, estima-se que tenha entre 32 e 35 mortos, pois o estado de alguns corpos dificultou a identificação do número exato de vítimas. A perícia ainda será feita pela Polícia Civil.

O motorista do ônibus faleceu no acidente. O tenente do Corpo de Bombeiros, Alonso Vieira Júnior, disse que ainda há mais vítimas a serem retiradas do veículo incendiado.

De acordo com os bombeiros, o veículo vinha de São Paulo e tinha como parada da viagem, Vitória da Conquista, no sul da Bahia. No trajeto, um dos pneus do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle e bateu contra uma carreta.

Em sequência, um carro de passeio, um Fiat Argo, que vinha atrás também colidiu com o ônibus, mas os três ocupantes saíram com vida.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que auxilia as autoridades mineiras para identificar as vítimas. Uma lista com o nome de todos os envolvidos no acidente já foi compartilhada com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo.

Os bombeiros confirmaram que a empresa responsável pelo ônibus é a Emtram. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Samu e da Polícia Militar estiveram no local do acidente.

Os militares aguardam o guincho para destombar o ônibus e acessar o fundo do veículo.

