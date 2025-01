Motociclista morre ao bater em caminhão betoneira na Bahia

- Foto: Redes sociais

Um homem de 25 morreu após a motocicleta que estava não conseguir parar e acabar atropelada por um caminhão betoneira. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 20, no município de João Dourado, na Bahia.

Imagens do momento do acidente foram publicadas e mostram quando o motorista do caminhão liga a seta e tenta entrar em uma via a esquerda, na Avenida Joaquim Augusto.

Iago Santos Alves da Silva aparece na imagem, montado na motocicleta, e parece não frear ao ver a carreta, na tentativa de ultrapassá-la. Porém, ele não consegue e acaba embaixo das rodas do veículo.

Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. Não há informações sobre o enterro.