Uesb lança processo seletivo com 70 vagas para nível médio e superior

As vagas são distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista - Foto: Divulgação | Uesb

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) lançou o edital de processo seletivo com 70 vagas para contratação temporária de funções de técnico de nível médio e de técnico de nível superior por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições estarão disponíveis entre os dias 7 e 30 de janeiro.

As vagas são distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, sendo 21 delas reservadas para cotistas raciais. A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais.

O candidato que deseja participar deverá realizar inscrição pela internet, preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição disponibilizado no endereço eletrônico e, após o pagamento da taxa de inscrição, enviar toda a documentação necessária digitalizada, em PDF ou JPG, para o site do Instituto.

Terão direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de famílias de baixa renda. Para solicitação da gratuidade, o período é de 7 a 9 de janeiro, conforme orientações do Edital.

As provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório e será realizado no dia 16 de fevereiro, sendo no turno matutino para as funções de técnico de nível médio e no turno vespertino para as de nível superior.

A segunda etapa, de caráter classificatório, constituirá na atribuição de pontos na documentação apresentada pelo candidato, com comprovação de titulação acadêmica (no caso de nível superior), formação continuada e experiência profissional, seguindo critérios exigidos no Edital.

A convocação dos candidatos habilitados a participar dessa segunda etapa será realizada no período de 10 a 13 de março.