Servidores públicos da Bahia têm ofertas especiais para o Natal

O Natal está chegando com condições especiais para os servidores públicos da Bahia. Servidores estaduais, funcionários do Ministério Público (MP), da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e beneficiários do Planserv podem aproveitar ações exclusivas para fazer as compras de fim de ano com economia.

Confira as ofertas

A Vitalmed concede 50% de desconto na segunda e mais 50% de desconto na terceira mensalidade, para adesões até o dia 30/12. Caso o contrato de serviço conte com mais de duas pessoas, será concedido 12 meses de telemedicina grátis. Saiba mais detalhes com o consultor através do número (71) 9.8131-3971.

Consórcio

A ACS Brasil oferta desconto/reembolso no valor da primeira parcela no percentual de 25% para o funcionalismo público, conveniados e familiares. A ACS Brasil atua na aquisição de imóveis, automóveis e aposentadoria imobiliária. Saiba mais sobre formas de pagamento e outros detalhes através dos números: (71) 9.9184-8887 (71) 9.8300-7730.

Viagens

Outra opção é surpreender ou se presentear com uma viagem à Chapada Diamantina. Para vivenciar essa experiência, a Discover oferta 20% de abatimento para os servidores públicos que adquirirem o pacote de viagem até o dia 30 de dezembro. A oferta inclui transporte, passeios guiados aos principais atrativos naturais da Chapada Diamantina e hospedagem. O cupom para adquirir o desconto pode ser resgatado no RH Bahia.

Mais informações através dos contatos: (75) 9.9987-6559 ou (75) 9.9972-7411.

RH Bahia

Essas e outras ofertas estão disponíveis para consulta no site RH Bahia, na editoria “Servidores”, aba Clube de Desconto. Taxas, informações sobre inclusão de dependentes e valores adicionais podem ser consultados na página do Clube de Desconto através desse link.

Clube de Desconto

Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para mais de 270 mil beneficiários, em parceria com empresas credenciadas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o RH Bahia (https://rhbahia.ba.gov.br/).

