Folgão: Servidores do estado ficarão 5 dias sem trabalhar no final de ano

Servidores do estado terão folga de cinco dias - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Os servidores públicos do estado terão dois feriados prolongados neste final de ano. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) publicou decreto, nesta quarta-feira, 18, sobre o expediente das repartições públicas nas datas que antecedem o Natal e o Ano Novo.

Nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, o trabalho será suspenso, ressalvados os serviços públicos essenciais, cuja prestação não admita interrupções, como é o caso da saúde. Sendo assim, os servidores terão cinco dias de folga nas duas últimas semanas de 2024.

Conforme o decreto, as folgas serão compensadas com o acréscimo de uma hora na jornada normal de trabalho nos dias úteis antes ou após das datas, de acordo com Instrução Normativa a ser expedida pela Secretaria da Administração (Saeb).